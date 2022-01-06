Mario Gomez'e sürpriz görev
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez, Red Bull futbol kulübüne katıldı. Gomez, üç kulüpten sorumlu direktörlük yapacak.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez, Red Bull futbol kulübüne katıldı. Gomez, üç kulüpten sorumlu direktörlük yapacak.
Aktif futbolculuğunu sonlandırdıktan sonra futbol yorumculuğu yapan Mario Gomez, bu kez futbolda yöneticilik işine giriyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Red Bull’un uluslararası futbolunda görev alacak.
Mario Gomez’in, Red Bull Leipzig, New York Red Bulls ve Bragantino olmak üzere üç takımın spor yönetimini destekleyeceği bildirildi. Leipzig Genel Menajeri Oliver Mintzlaff konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Mario Gomez’in Red Bull uluslararası futbol takımının direktörü olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendisi, enerjisi, coşkusu ve iş azmiyle tam bir takım oyuncusu.”
Alman futbolunun yetiştirdiği en iyi golcülerden olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Gomez’in yeni görevinde üç kulübü kapsayacak şekilde stratejik planlama ve yapısal konular ile ilgileneceği belirtildi.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Hastanede endişelendiren görüntü
- Yılmaz Özdil'den kötü haber
- Turkovac aşısı hakkında kritik açıklama
- Uğur Şahin açıkladı: Yeni aşılar yolda
- Alkole büyük zam! İşte yeni fiyatlar
- e-Devlet'te yeni uygulama
- 'EDHO' yeni adıyla ekranlara dönüyor
- Özdağ'dan olay 'İmamoğlu' iddiası
- İşte en çok beğenilen siyasiler