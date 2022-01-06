Süper Kupa'yı en çok hangi takım kazandı?
2006-07 sezonundan bu yana 15 kez oynanan Süper Kupa'nın son sahibi Beşiktaş oldu. Peki kupada en çok gülen takım hangisi?
1966'da Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla başlayan, lig ve kupa şampiyonlarını karşı karşıya getiren organizasyon, 2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenleniyor.
Türkiye Süper Kupa maçı daha önce 15 kez oynandı. Cumhurbaşkanlığı Kupası ise 33 kez düzenlendi.
2006'da başayan formatta en çok şampiyonluk yaşayan takım 6 kez ile Galatasaray oldu.
EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte kupayı 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor 2 defa kazandı. İttifak Holding Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupanın sahibi oldu.
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