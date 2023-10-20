'Süper Kupa' Suudi Arabistan'da oynanacak! TFF'nin kararına sosyal medyada tepki yağdı: 'Cumhuriyetin 100. yılında...'
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gelen bu karar sosyal medyada tepki çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanacağını bildirdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
TFF'nin bu kararının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına 'denk gelmesi' tepki çekti. Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, TFF'nin Süper Kupa kararını protesto etti.
İşte o tepkilerden bazıları...
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