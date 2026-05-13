Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni elemesinin ardından 2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlar belli oldu.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın tarihini ilerleyen günlerde açıklayacak.
Öte yandan Beşiktaş, yeni formatla düzenlenen Süper Kupa'da üst üste ikinci kez yer alamayacak.