Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Kupa'ya katılacak takımlar belli oldu!

Süper Kupa'ya katılacak takımlar belli oldu!

13.05.2026 23:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Kupa'ya katılacak takımlar belli oldu!

2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak dört takım resmen belli oldu.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni elemesinin ardından 2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlar belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın tarihini ilerleyen günlerde açıklayacak.

Öte yandan Beşiktaş, yeni formatla düzenlenen Süper Kupa'da üst üste ikinci kez yer alamayacak.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #trabzonspor #konyaspor #Süper Kupa

İlgili Haberler

Teklif ortaya çıktı: Bernardo Silva transferinde Galatasaray'a dev rakip!
Teklif ortaya çıktı: Bernardo Silva transferinde Galatasaray'a dev rakip! Manchester City'den ayrılma kararı alan Bernardo Silva'nın yeni rotasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından Portekizli yıldız hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya AVM’de yumruklu saldırı
Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya AVM’de yumruklu saldırı Beyoğlu’nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir AVM’de yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı!
Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı! Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıkladı.