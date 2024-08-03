Süper Kupa zaferi sonrası... Ciro Immobile'den Beşiktaş taraftarına mesaj!
Süper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta İtalyan golcü Ciro Immobile, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Immobile, "Kupayı taraftarlarla birlikte kutlayacağız. Bu sezon başı kazanılan özgüven de çok kıymetli, çok önemli" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası konuştu.
Karşılaşmada 2 gol atan İtalyan golcü, "Herkese teşekkür ederim, herkesi tebrik ederim. 5-0'lık galibiyet çok kolay değil, çok iyi hazırlandık. Herkesin ayağına sağlık, teşekkürler" dedi.
İMMOBİLE'DEN TARAFTARA MESAJ
Taraftara mesajı sorulan Immobile, "Kupayı taraftarlarla birlikte kutlayacağız. Bu sezon başı kazanılan özgüven de çok kıymetli, çok önemli" diye konuştu.
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