Beşiktaş'tan dikkat çeken Süper Kupa paylaşımı!

Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Siyah-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 23:00
Beşiktaş'tan dikkat çeken Süper Kupa paylaşımı!
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Beşiktaş, Galatasaray karşısında skor 5-0 olduktan sonra bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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