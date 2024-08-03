Beşiktaş'tan dikkat çeken Süper Kupa paylaşımı!

Yayınlanma: 03.08.2024 - 23:00

Güncelleme: 03.08.2024 - 23:00

Beşiktaş, Galatasaray karşısında skor 5-0 olduktan sonra bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.