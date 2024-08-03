Beşiktaş'tan dikkat çeken Süper Kupa paylaşımı!
Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Siyah-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.
Beşiktaş, Galatasaray karşısında skor 5-0 olduktan sonra bir paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
ASKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 3, 2024
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