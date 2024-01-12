Süper Kupa'da El Clasico eşleşmesi: Real Madrid'in finaldeki rakibi Barcelona!

Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı final maçında karşılaştığı Osasuna'yı 2-0 mağlup ederek finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:19
Süper Kupa'da El Clasico eşleşmesi: Real Madrid'in finaldeki rakibi Barcelona!
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İspanya Süper Kupası yarı final maçında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazanarak finalde Real Madrid'in rakibi olmayı başardı. 

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Robert Lewandowski ve 90+2'de Lamine Yamal kaydetti.

İspanya Süper Kupa final karşılaşması 14 Ocak Pazar günü saat 22:00'de Real Madrid - Barcelona arasında oynanacak.


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