Süper Kupa'nın ardından... Giovanni van Bronckhorst zaferin formülünü paylaştı!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 00:32

Güncelleme: 04.08.2024 - 00:32

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray'a karşı 5-0 kazanılan Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kupadan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı teknik direkör, "Maçtan önce de iyi hissediyordum. Gurur duyuyorum takımımla. Final maçı oynadık, herkes finalleri kazanmak ister. Bugün kazanan biz olduk. Güzel hatıralar bıraktık Beşiktaş için. Birkaç gün bunu keyfini çıkartacağız. Lige de çok iyi başlamak istiyoruz. Birkaç gün bunun keyfini çıkardıktan sonra lig maçına hazırlanacağız" dedi.

"ÇOK ÖZEL BİR AKŞAM BENİM İÇİN"



Galibiyetin formülünü açıklayan van Bronckhorst, "Çok çalışmakla başlıyor her şey. Tüm oyuncularımız çok çalıştı. Herkes sistemin bir parçası oldu. Çok çalıştık. İlk yarıda her iki takım da elinden geleni yaptı. Biz her şeyimizi verdik. Oyunun sonlarına doğru daha fazla gol bulduk. Bunlar da galibiyeti pekiştiren goller oldu" sözlerini sarf etti.

Kariyeri boyunca unutamayacağı bir başlangıç olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.