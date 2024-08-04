Süper Kupa'nın ardından... Giovanni van Bronckhorst zaferin formülünü paylaştı!
Süper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maçın ardından konuştu. Hollandalı hoca kupa zaferine ilişkin, "Çok çalışmakla başlıyor her şey. Tüm oyuncularımız çok çalıştı. Herkes sistemin bir parçası oldu" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray'a karşı 5-0 kazanılan Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kupadan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı teknik direkör, "Maçtan önce de iyi hissediyordum. Gurur duyuyorum takımımla. Final maçı oynadık, herkes finalleri kazanmak ister. Bugün kazanan biz olduk. Güzel hatıralar bıraktık Beşiktaş için. Birkaç gün bunu keyfini çıkartacağız. Lige de çok iyi başlamak istiyoruz. Birkaç gün bunun keyfini çıkardıktan sonra lig maçına hazırlanacağız" dedi.
"ÇOK ÖZEL BİR AKŞAM BENİM İÇİN"
Galibiyetin formülünü açıklayan van Bronckhorst, "Çok çalışmakla başlıyor her şey. Tüm oyuncularımız çok çalıştı. Herkes sistemin bir parçası oldu. Çok çalıştık. İlk yarıda her iki takım da elinden geleni yaptı. Biz her şeyimizi verdik. Oyunun sonlarına doğru daha fazla gol bulduk. Bunlar da galibiyeti pekiştiren goller oldu" sözlerini sarf etti.
Kariyeri boyunca unutamayacağı bir başlangıç olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan sert açıklama: 'Edebinle sevin'
- Hollandalı hoca zaferin formülünü paylaştı!
- Galatasaray'a 'salıncak' göndermesi!
- Okan Buruk'tan ağır yenilgi sonrası açıklama!
- Hollandalı hocadan 18 yıl sonra bir ilk!
- Mertens'ten flaş Süper Kupa açıklaması!
- Mert Hakan'dan dikkat çeken paylaşım!
- İtalyan golcüden Beşiktaş taraftarına mesaj!
- Süper Kupa zaferi sonrası Paulista'dan açıklama!
- Beşiktaş'tan dikkat çeken Süper Kupa paylaşımı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi
- Gözünüz açık olsun
- AKP'den kopan seçmen kimi tercih ediyor?
- Ünlü anketçiden AKP'ye kötü haber
- Suikast nasıl yapıldı?
- AKP'li belediyelere milyonlarca liralık kıyak!
- 'Instagram'a erişim engeli'ne dava açtı
- 'Türkiye buna uzun süre katlanamaz...'
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin iddiası!
- Meteoroloji uyardı: 'Kavrulacağız'