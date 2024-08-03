Süper Kupa maçının ardından... Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken paylaşım!
Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş'ın Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçın ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
MERT HAKAN'DAN GALATASARAY'A GÖNDERME
Sarı ve lacivert emojiler kullanarak İrfan Can Kahveci ve kendisinin gol sevincini paylaşan Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı farklı mağlubiyete gönderme olarak yorumlandı.
Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.
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