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Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi ne zaman? 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi ne zaman? 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak?

29.06.2026 16:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi ne zaman? 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak?

2026-2027 Süper Lig sezonu öncesinde gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı fikstür çekimine çevrildi. Peki, Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi ne zaman? 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak?
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Süper Lig fikstür çekim tarihi merak ediliyor. Peki, Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi ne zaman? 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG 2026-2027 FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi TFF Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Fikstür çekiminin Temmuz ayının ikinci haftası içerisinde yapılması bekleniyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.

Devre arasının ardından ikinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu ise 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Böylece kulüpler, yeni sezon boyunca şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelesi verecek.

İlgili Konular: #TFF #süper lig #Fikstür

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