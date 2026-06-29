iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro özellikleri neler? iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak?

Apple'ın 2026 yılı sonunda tanıtması beklenen iPhone 18 serisi, şimdiden teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Peki, iPhone 18 ne zaman çıkacak? Apple yeni iPhone 18 Pro özellikleri neler? iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak?

IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın yeni lansman planına göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2026’da tanıtılması, standart iPhone 18’in ise Mart 2027’ye kadar ertelenebileceği iddia ediliyor.

IPHONE 18’DE BEKLENEN ÖZELLİKLER NELER?

Apple’ın 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 hakkında bellek detayları gündeme geliyor.

Tahminlere göre iPhone 18 serisinin iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max ve katlanır iPhone Fold modelleri 12 GB RAM seviyesinde olacak. Böylece standart ile Pro modeller arasındaki bellek farkı ortadan kalkacak.

IPHONE 18 PRO MAX’TE TASARIM YENİLİKLERİ OLACAK MI?

iPhone 18 Pro ve Pro Max’te ön tasarımda küçük değişiklikler bekleniyor.

Face ID ekranın altına taşınırken, ön kameranın sol üst köşeye kaydırılacağı ve Dinamik Ada işlevinin yeni yerleşimde korunacağı tahmin ediliyor.

iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak?

Apple henüz iPhone 18 modelinin resmi fiyatını açıklamış değil. Ancak önceki iPhone modellerinin fiyatlandırması incelendiğinde, iPhone 18’in başlangıç fiyatının yaklaşık 799 dolar seviyesinde olması bekleniyor.