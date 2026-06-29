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Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek?

Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek?

29.06.2026 16:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek?

Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakan veya kaydı silinen adaylar, öğrenci affına ilişkin gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek?
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Öğrenci affı ve üniversite öğrenci affı düzenlemesi, eğitimine ara vermek zorunda kalan ya da ilişiği kesilen öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek? İşte ayrıntılar...

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ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AKP tarafından hazırlanan ve üniversite öğrencilerine yönelik “öğrenci affı” düzenlemesini içeren kanun teklifinde sona gelindi. Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin, bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

KİMLERİ KAPSAYACAK VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Teklife göre, 1 Temmuz 2022’den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylar öğrenci affından yararlanabilecek. Düzenlemenin yasalaşması halinde adayların 4 ay içinde üniversitelerine başvurmaları gerekecek ve başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.

KİMLER AF KAPSAMI DIŞINDA KALACAK?

Kanun teklifine göre; terör, kasten öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenler, sahte belgeyle kayıt yaptıranlar ile terör örgütleriyle bağlantısı bulunan kişiler öğrenci affı kapsamı dışında tutulacak.

 

İlgili Konular: #TBMM #öğrenci #Öğrenci affı

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