Nihat Kahveci'den flaş eleştiri: 'Beşiktaş tarihinin en kötü transferi'

Trendyol Süper Lig'de yılın son derbisinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş 38. dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.

Nihat Kahveci, Kontraspor'da Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Kahveci, tartışmalı pozisyonları da yorumladı.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumlarından öne çıkanlar:

"6 gol, 37 şut, direkten dönen toplar... Son dakikaya kadar hep bir şey bekledik. Maçta yok yok. İki takımın bir sonraki maçından önce iki gün kampa girip dinleneceğim. İki takımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Derbi dediğin böyle olur. Birbirinden güzel gollere, pozisyonlara doydum. Şu anki skor Galatasaray'a yaradı.

Muçi'nin attığı golde asist Gökhan Sazdağı. Bireysel bir hata var golde. Bıraksa belki auta gidecek bir pozisyon ancak topu merkeze uzaklaştırdı son haftaların Muçi gelişine vurdu gol oldu. Top başka bir yere gidiyordu Olai'ye çarptı gol oldu. Olai'nin golünde de Rashica ve Ndidi'nin hatası var. Topu uzaklaştırmadı ikisi de."

"BEŞİKTAŞ BU KADAR ACİZ OYNAYAMAZ"

“Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra ne yaptı? Tır, kamyon, tren, otobüs, çift katlı, birleşik otobüs, ne varsa hepsini çekti! Beşiktaş, 10 kişi olmasına rağmen bu kadar aciz oynayamaz. Kadıköy'de 10 kişi galibiyetler aldı bu takım. Beşiktaş'ın ön tarafı yaz, savunması kış. Siyahla beyaz gibi.

El Bilal Toure'nin pozisyonunda bana göre kırmızı kart ağır. Fotoğrafı gören kırmızı kart der. Ancak pozisyonu izlediğinde gaddarlık, şiddet, agresiflik görmedim. Bana göre kart ağır ancak yoruma açık. Bence buna VAR karışmamalı. Pozisyonlarda kriter yok ki. Jota'nın pozisyonunda çağırmamıştı.

Bir de Orkun Kökçü'nün basması var. Sarı kart doğru karar. Fenerbahçe maçında yaptığı net kırmızıydı, bu sarı kart."

David Jurasek

"BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN KÖTÜ TRANSFERİ"

"Kırmızı karttan sonra maç başka bir hüviyete döndü. Beşiktaş, otobüs çekmek zorunda kaldı. Jurasek artık yok. Ben şahsen üzülüyorum. Beşiktaş tarihinin en kötü transferi. Bence artık 1 numaraya yazılacak biri haline geldi. İlk 5'in içine rahat girdi.

Attığı şut ne kadar kötüydü, ne kadar kötü bir tercihti. Abraham'ı görse orada belki maç 4-2 olacak ve maç bitecek. Tercihiyle belki galibiyeti engelledi."