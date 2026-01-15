Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

15.01.2026 12:30:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 18. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

17 Ocak Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

İlgili Konular: #TFF #hakem #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Burak Yılmaz kırmızı karta sinirlendi: Hakemlerin üzerine yürüdü!
Burak Yılmaz kırmızı karta sinirlendi: Hakemlerin üzerine yürüdü! Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlerine hakim olamayarak karşılaşmanın hakemlerinin üzerine yürüdü.
Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı
Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Hakemin üzerine yürümüştü: Burak Yılmaz'dan özür!
Hakemin üzerine yürümüştü: Burak Yılmaz'dan özür! Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle özür diledi.