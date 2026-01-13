Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakemin üzerine yürümüştü: Burak Yılmaz'dan özür!

Hakemin üzerine yürümüştü: Burak Yılmaz'dan özür!

13.01.2026 22:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Hakemin üzerine yürümüştü: Burak Yılmaz'dan özür!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle özür diledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart dolayısıyla özür diledi.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle açıklamada bulunma gereği duyduğunu belirtti.

BURAK YILMAZ ÖZÜR DİLEDİ

Teknik direktör olarak saha kenarındaki duruşunun oyuncular ve gençler için örnek teşkil etmesi gerektiğinin farkında olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Başta camiamız olmak üzere oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum."

İlgili Konular: #burak yılmaz #özür #kırmızı kart

İlgili Haberler

TFF açıkladı: Derbi sonrası 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi!
TFF açıkladı: Derbi sonrası 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa finalinin ardından paylaşım yapan 3 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Galatasaray Türkiye Kupası'nda 2'de iki yaptı: Deplasmandan 3 puanla dönüyor!
Galatasaray Türkiye Kupası'nda 2'de iki yaptı: Deplasmandan 3 puanla dönüyor! Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Medicana'dan İtalyanlara geçit yok!
Fenerbahçe Medicana'dan İtalyanlara geçit yok! Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi evinde ağırladığı Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup etti.