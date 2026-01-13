Hakemin üzerine yürümüştü: Burak Yılmaz'dan özür!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart dolayısıyla özür diledi.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle açıklamada bulunma gereği duyduğunu belirtti.

BURAK YILMAZ ÖZÜR DİLEDİ

Teknik direktör olarak saha kenarındaki duruşunun oyuncular ve gençler için örnek teşkil etmesi gerektiğinin farkında olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Başta camiamız olmak üzere oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum."