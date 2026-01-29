Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.01.2026 12:27:00
AA
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

İlgili Konular: #TFF #hakem #Trendyol Süper Lig