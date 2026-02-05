Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

5.02.2026 12:16:00
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 21. haftası 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Karadeniz derbisine sahne olacak haftada Samsunspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Ligin 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor'la, Beşiktaş evinde Alanyaspor'la mücadele edecek. Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçları öncesinde karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 21. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Image

