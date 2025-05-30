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Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım kesinleşti

Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım kesinleşti

30.05.2025 10:40:00
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AA
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Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım kesinleşti

Süper Lig'de İstanbul 7 takımla en fazla temsil edilecek il konumunda bulunurken, onu 2 ekiple Antalya takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu.

Ligde İstanbul 7 takımla en fazla temsil edilecek il konumunda yer alırken, onu 2 ekiple Antalya takip ediyor.

SÜPER LİG'DE GELECEK SEZON MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR VE İLLERİ

İstanbul: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Solwie Energy Fatih Karagümrük

Antalya: Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor

Ankara: Gençlerbirliği

Gaziantep: Gaziantep FK

İzmir: Göztepe

Kayseri: Bellona Kayserispor

Kocaeli: Kocaelispor

Konya: TÜMOSAN Konyaspor

Rize: Çaykur Rizespor

Samsun: Reeder Samsunspor

Trabzon: Trabzonspor

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