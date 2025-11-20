Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

20.11.2025 15:54:00
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Kasım Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar:

14.30 Göztepe-Kocaelispor: Ali Yılmaz

17.00 Beşiktaş-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

İlgili Konular: #TFF #hakem #Trendyol Süper Lig

