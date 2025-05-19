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Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!

19.05.2025 20:16:00
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Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın tamamlanmasıyla birlikte VAR kayıtları yayınlandı.

TFF, Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Görüntülerde Bodrumspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Kayserispor maçlarının pozisyonlarına yer verildi.

VAR kayıtları şu şekilde: 


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