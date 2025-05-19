Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Görüntülerde Bodrumspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Kayserispor maçlarının pozisyonlarına yer verildi.
VAR kayıtları şu şekilde:
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Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın tamamlanmasıyla birlikte VAR kayıtları yayınlandı.
TFF, Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Görüntülerde Bodrumspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Kayserispor maçlarının pozisyonlarına yer verildi.
VAR kayıtları şu şekilde: