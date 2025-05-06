Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayımlandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftada oynanan maçlardaki VAR kayıtlarını yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 34. hafta maçlarının VAR kayıtlarını yayımladı.
34. haftanın VAR kayıtları şu şekilde:
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