Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayımlandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftada oynanan maçlardaki VAR kayıtlarını yayımladı.

Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayımlandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 20:09

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 34. hafta maçlarının VAR kayıtlarını yayımladı.

34. haftanın VAR kayıtları şu şekilde:


Etiketler: #TFF #var #VAR Kayıtları #süper lig

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