Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK!

Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK!

25.05.2025 21:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK!

Süper Lig'de Bodrum FK, Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında kazandığı haftada Kayserispor ile berabere kaldı ve küme düştü.

Süper Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Bodrum FK, iddiası kalmayan Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 bitti, Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte Bodrum FK küme düştü.


Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao kaydetti. Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi.


Bu beraberlik sonrası Bodrum FK 37 puanla, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küem düşen dördüncü takım oldu.


Kayserispor 45 puanla haftayı kapattı.


Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Beşiktaş'ı ağırlayacak.


İlgili Konular: #kayserispor #küme düşme #Bodrum FK

İlgili Haberler

Eski hakemler Galatasaray - Bodrum FK maçını değerlendirdi: İptal edilen penaltıda karar doğru mu?
Eski hakemler Galatasaray - Bodrum FK maçını değerlendirdi: İptal edilen penaltıda karar doğru mu? Eski hakemler, Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Bodrum FK - Samsunspor maçı sonunda olay: Yönetici sahaya girdi!
Bodrum FK - Samsunspor maçı sonunda olay: Yönetici sahaya girdi! Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna, Samsunspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi ve sahaya girdi. Tuna, polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahadan çıkarıldı.
Bodrum FK ve Trabzonspor yenişemedi!
Bodrum FK ve Trabzonspor yenişemedi! Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.