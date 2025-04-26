Bodrum FK - Samsunspor maçı sonunda olay: Yönetici sahaya girdi!

Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna, Samsunspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi ve sahaya girdi. Tuna, polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahadan çıkarıldı.

Bodrum FK - Samsunspor maçı sonunda olay: Yönetici sahaya girdi!
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DHA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 22:30

Süper Lig'de oynanan Bodrum FK - Samsunspor maçının son anlarına doğru yaşanan pozisyonlarda hakem kararlarına itiraz eden Bodrum FK'li yönetici Caner Tuna sahaya girerek hakem kararına isyan etti.

POLİS EKİPLERİ SAHADAN ÇIKARDI

Tuna, polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahadan çıkarıldı. Maç bitiminde ise diğer yöneticilerde sahaya inerek hakemin kararlarına itiraz etti.

Hakemler polis barikatları ve yoğun güvenlik önlemi altında soyunma odasına girerken taraftarlarda hakeme tepki gösterdi.


Etiketler: #Bodrum FK #samsunspor #Caner Tuna

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