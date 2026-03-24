Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

24.03.2026 22:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, dört Süper Lig ekibinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çeşitli gerekçelerle PFDK'ye gönderdi.

Hukuk müşavirliği, kulüplerin yanı sıra Fatih Karagümrük oyuncusu Kranevitter'i kural dışı hareketi, Konyaspor idarecisi Hüseyin Bilgin'i tedbire uymaması ve Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk etti.

1. LİG'DEN 5 KULÜP

Müşavirlik, Trendyol Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den Serikspor, Sakaryaspor, Vanspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'u da farklı sebeplerden disiplin kuruluna gönderdi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Bodrum FK oyuncusu Mustafa Erdilman'ı da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

İlgili Konular: #TFF #süper lig #PFDK

İlgili Haberler

