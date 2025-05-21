Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
4 İSİM DAHA SEVK EDİLDİ
Net Global Sivassporlu futbolcu Murat Paluli'nin kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın hakaretleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.
Galatasaray Kulübü görevlisi Ersan Zeren'in de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline gönderildiği kaydedildi.