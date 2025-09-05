Süper Lig devi yeni transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, St. Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'yi resmen açıkladı.

Trabzonspor, Fransa Ligue 2 takımlarından St. Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari'ni kadrosuna kattı. Bordo mavililer, Faslı oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Benjamin Bouchouari transferinin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo mavililer, Bouchouari için St. Etienne'e 3 tkasit halinde toplamda 4 milyon euro ödeyecek. Ayrıca oyuncunun satılması ya da kiralanması halinde kardan yüzde 15 pay verilecek. Faslı oyuncu yıllık 1 milyon euro kazanacak.

Fatih Tekke, akşam antrenmanı öncesinde yeni transferin sakatlığını açıkladı. Tekke, “Bouchouari transferini açıklayayım size. Bu çocuğun omurunda stres kırığı var. 3 ay önce olan bir şey. Sağlamlaşırsa çok heyecanlandıracak bir oyuncu. Zaten sakatlık yaşamamış olsa bu maliyetlerle Trabzonspor'a gelmeleri mümkün değil. Bu riski Trabzonspor adına ben aldım. Allah'ım inşallah utandırmaz. Bu risk bana ait. Oyuncumun kendisine de bunu söyledim. Belki 1 ay, belki 1.5 ay önce sağlığına kavuşmasını sağlayacağız. Sonra inşallah performansından yararlanacağız” dedi.

23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

