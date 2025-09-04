Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi: Benjamin Bouchouari'den ilk açıklama!

Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi: Benjamin Bouchouari'den ilk açıklama!

4.09.2025 11:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi: Benjamin Bouchouari'den ilk açıklama!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un kadrosuna katmaya hazırlandığı 23 yaşındaki Faslı oyuncu Benjamin Bouchouari, transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla kente iniş yaptı.

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen 23 yaşındaki Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'yi Trabzon'a getirdi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Benjamin Bouchouari'nin transfer sürecinde sona geldi. Dün İstanbul'a gelen ve burada sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcu, sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.

Trabzon'a gelişinin ardından açıklamalarda bulunan Bouchouari, "Burada olduğum için çok mutluyum. Antrenmanlara başlayacağım ve yakın zamanda formuma kavuşacağım. Görüşmeler başladığında çok mutlu oldum ve pozitif sonuçlanması beni gururlandırdı. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinden teklif almak çok önemliydi" dedi.

Image

"TARAFTARLARIMIZ BENİ ÇOK SEVECEK"

Oyun karakteriyle ilgili olarak ise 23 yaşındaki futbolcu, "Arka tarafa sarkan bir oyuncuyum, takım arkadaşlarım ve taraftarlar beni çok sevecek. Trendyol Süper Lig'i takip ettiğim bir lig ve Trabzonspor'un nasıl oynadığını biliyorum, bu da adaptasyon sürecimde etkili olacak. Yeni sezonda 8 numaralı formayı giyeceğim" dedi.

Benjamin Bouchouari daha sonra kendisini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #transfer

İlgili Haberler

Trabzonsporlu taraftarlardan Uğurcan Çakır tepkisi: 'Kaptan satılamaz'
Trabzonsporlu taraftarlardan Uğurcan Çakır tepkisi: 'Kaptan satılamaz' Süper Lig ekibi Trabzonspor'un taraftarları, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası bordo-mavili yönetime tepki gösterdi.
Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından... Trabzonspor'dan kaleci için resmi temas!
Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından... Trabzonspor'dan kaleci için resmi temas! Süper Lig ekibi Konyaspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Trabzonspor'un Deniz Ertaş için resmi temas kurduğunu açıkladı.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu! Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.