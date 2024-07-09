Fenerbahçe Beko ayrılığı resmen açıkladı!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:43

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:43

Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Georgios Papagiannis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

MONACO'DA DEVAM EDECEK

Kısa süre önce oyuncunun kendisinin de açıkladığı üzere Yunan pivot, gelecek sezon kariyerine AS Monaco formasıyla devam edecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA YENİ TRANSFERLER VE AYRILANLAR

Fenerbahçe Beko, bu transfer döneminde 4 yeni transfer yaptı. Milano'dan Nicolo Melli ve Devon Hall, Maccabi'den Bonzie Colson ve Anadolu Efes'ten Erten Gazi'yi aldı. Arturs Zagars ise kiradan döndü. NBA takımlarından teklifler alan Nigel Hayes-Davis ise Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Nick Calathes Monaco'ya, Johnathan Motley Hapoel Tel Aviv'e, Tyler Dorsey Olympiakos'a, Nate Sestina ise Valencia'ya gitti.

Melih Mahmutoğlu, Amine Noua, Yam Madar, Raul Neto, Şehmus Hazer ise serbest kaldı.