Süper Lig devinden Rıdvan Yılmaz atağı: Görüşme gerçekleştirildi!
Beşiktaş'ın, Rıdvan Yılmaz transferi için Rangers ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde Arthur Masuaku'nun performansından bağımsız olarak mutlaka bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor.
RIDVAN YILMAZ İÇİN GÖRÜŞME
Beşiktaş, bu doğrultuda Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı listesine aldı.
TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, milli futbolcunun transferi için Rangers ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Rangers'ın 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.
İskoç ekibinde bu sezon 20 maçta süre bulan Rıdvan Yılmaz, 1 asist yaptı.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Rıdvan Yılmaz, 2022 yazında Beşiktaş'tan Rangers'a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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