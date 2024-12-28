Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın bonservisini belirledi
Beşiktaş'tan 2.5 yıl önce Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın İskoç takımındaki macerasının sona ermek üzere olduğu iddia edildi.
Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç takımındaki geleceğiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz günlerde adı Trabzonspor ile anılan Rıdvan, bu sezon sakatlıklar nedeniyle Rangers'ta fazla forma şansı bulamadı.
Teknik direktör Philippe Clement'in tüm kulvarlarda 12 maçta görev verdiği Türk sol bek, 609 dakika sahada kaldı ve takımına skor katkısı veremedi.
RIDVAN'IN SATIŞI ÖNCELİKLİ HALE GELDİ
Ibrox News'un haberine göre; Rangers, ocak ayındaki transfer döneminde Rıdvan Yılmaz'ı satmayı öncelik haline getirdi.
İskoç takımının 4.1 milyon Sterlin ile 4.9 milyon Sterlin arasında bir bonservis bedelyle 23 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istediği kaydedildi.
Rıdvan Yılmaz, 2022 yılında 4 milyon Euro bedelle Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olmuştu.
BEŞİKTAŞ, TRANSFER GELİRİNİN YÜZDE 20'SİNİ ALACAK
Rıdvan'ın Rangers ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sini siyah beyazlı kulüp alacak.
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