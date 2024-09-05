Adrien Rabiot transferinde yeni gelişme: 2 Premier Lig kulübü devrede!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile Manchester United'ın, transferde adı Galatasaray ile anılan Fransız futbolcu Adrien Rabiot ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Fransız yıldız Adrien Rabiot'nun geleceği netleşiyor.
İngiltere merkezli Team Talk'un haberine göre; sözleşmesi elinde bulunan Fransız yıldız, Milan ile anlaşamamasının ardından Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Manchester United'ın gündemine geldi.
"RABİOT PREMİER LİG'İ İSTİYOR"
Haberde, Galatasaray'ın Rabiot için halen masada olduğu ve oyuncuyu en çok isteyen kulüp olduğu ifade edilirken, Fransız yıldızın Premier Lig'de top koşturmayı istediği yazıldı.
İngiltere Premier Lig'de transfer dönemi bitse de kulüpsüz oyuncuların transfer dönemi dışında da takımlara imza atmasına özel izinler veriliyor.
212 MAÇTA 37 GOLE KATKI
Bonservisi elinde olan Rabiot'nun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.
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