Süper Lig devleri istemişti: Adana Demirspor'a transfer oldu!
Ara transfer döneminde adı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılan Youcef Atal, Adana Demirspor'a transfer oldu.
Süper Lig devlerine yazılan Youcef Atal'ın yeni takımı belli oldu.
Yukatel Adana Demirspor, 27 yaşındaki sağ bek Youcef Atal'ı kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, OGC Nizza'dan Cezayirli Atal'in transfer edildiğini belirtildi.
Açıklamada, Youcef Atal'a "Ailemize hoş geldin" denilerek başarılar dilendi.
Kulübümüz, sağ bek mevki için Youcef Atal ile anlaşma sağlamıştır. Youcef Atal’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/4vBzBYAeZd— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 9, 2024
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