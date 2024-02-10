Süper Lig devleri istemişti: Adana Demirspor'a transfer oldu!

Ara transfer döneminde adı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılan Youcef Atal, Adana Demirspor'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:58
Süper Lig devleri istemişti: Adana Demirspor'a transfer oldu!
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Süper Lig devlerine yazılan Youcef Atal'ın yeni takımı belli oldu. 

Yukatel Adana Demirspor, 27 yaşındaki sağ bek Youcef Atal'ı kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, OGC Nizza'dan Cezayirli Atal'in transfer edildiğini belirtildi.

Açıklamada, Youcef Atal'a "Ailemize hoş geldin" denilerek başarılar dilendi.

 


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