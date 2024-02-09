Filistin paylaşımı nedeniyle ceza almıştı: Youcef Atal'ın yeni adresi Süper Lig!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:14

Güncelleme: 09.02.2024 - 13:14

Süper Lig'de dikkat çeken ayrılıkların yaşandığı Adana Demirspor'da yeni isimler de gelmeye devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor, Nice forması giyen Youcef Atal ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Atal'ın ve Temsilcisinin resmi imza ve sağlık kontrolü için bugün (cuma) Adana'da olacağı belirtildi.

FİLİSTİN PAYLAŞIMI NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI

Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı.

27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verilmişti. Atal, 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin Euro para cezası almıştı.

6 MAÇTA 1 GOL

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Nice formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti.