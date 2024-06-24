Süper Lig devleri takipteydi: Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı kararı!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:26

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:31

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'da, transferin gözde ismi Erencan Yardımcı için karar verildi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Erencan için 10 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri kabul etmediklerini belirterek, 22 yaşındaki santrforun yeni sezonda takımda kalacağını duyurdu.

Kulaksız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Erencan Yardımcı için 10 milyon Euro’nun altında gelen tüm resmi tekliflere teşekkür ettik. Bu sezon için artık satış listemizde değil. Erencan hem bizim, hem türk futbolu, hem de milli takımımız için çok önemli bir sporcu. Yeni sezonda Eyüpspor’umuzun başarısı için ter dökmeye devam edecek. Geçen sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Erencan Yardımcı, 28 maçta forma giydi ve takımına 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı."

Erencan'ın Eyüpspor ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.