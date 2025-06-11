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Süper Lig devlerinin de radarındaydı: 8 Avrupa takımı Romulo'nun peşinde!

Süper Lig devlerinin de radarındaydı: 8 Avrupa takımı Romulo'nun peşinde!

11.06.2025 13:06:00
Güncellenme:
DHA
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Süper Lig devlerinin de radarındaydı: 8 Avrupa takımı Romulo'nun peşinde!

Göztepe formasıyla etkileyici bir sezon geçiren Romulo Cardosa için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl, resmi temaslara başladı.

Göztepe'de geçen sezon Süper Lig'deki müthiş performansıyla özellikle Avrupa'dan kulüpleri peşine takan Brezilyalı golcü Romulo Cardosa'ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de talip çıktı. 

BAE temsilcisi Al Wasl'ın Romulo için Göztepe ve Sport Republic yönetimiyle resmi temas başlattığı öğrenildi.

Göztepe için rekor bir bonservis bedeliyle satılması beklenen yıldız futbolcuya Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht talip olmuştu.

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