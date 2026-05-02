Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

1. Lig'in 38. ve son haftasında Amedspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.

Iğdır FK, 6. dakikada Moryke Fofana ile 1-0 öne geçti. Amedspor, 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım ile 1-1'i buldu.

Amedspor, 45. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Iğdır FK, Diagne'nin 45+3. dakikada kendi kalesine attığı golle devreye 2-2 ile gitti.

Amedspor, 49. dakikada Dia Saba'nın golüyle 3-2'yi buldu. Iğdır, 80. dakikada Atakan Çankaya'nın golüyle sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.

AMEDSPOR SÜPER LİG'DE

Amedspor, bu sonuç ve aynı puandaki (74-74) Esenler Erokspor'un Pendikspor ile berabere kalıp puan kaybı yaşamasının ardından ligi ikinci tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi. Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

PLAY-OFF

1. Lig'de Esenler Erokspor, sezonu üçüncü sırada tamamladı. İstanbul ekibi, doğrudan play-off finali oynayacak.

PLAY-OFF'TA EŞLEŞMELER

Çorum FK - Keçiörengücü

Bodrum FK - Pendikspor

Bu turda rakibini geçen takımlar, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Play-off'ta ilk tur maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 2. Tur ilk maçları 11 Mayıs, rövanşları ise 15 Mayıs'ta oynanacak.

1. Lig'de play-off finali 24 Mayıs'ta oynanacak.