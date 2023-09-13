Süper Lig ekibi açıkladı... Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'de başkan yardımcısı Güney Dağdeviren, Galatasaray ile yolları ayıran 27 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:21
Süper Lig ekibi açıkladı... Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu!
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Galatasaray, takımda forma bulamayan isimlerden biri olan Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLE ANLAŞTIK"

Oğulcan, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. Hürriyet'e konuşan Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, "Oğulcan Çağlayan ile anlaştık, bugün (çarşamba) öğleden sonra Gaziantep'e gelecek" dedi.

Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan, Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol ve 1 asist üretti.


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