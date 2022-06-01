Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Anthony Nwakaeme sürprizi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 22:55

Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlılar, hücum hattı için rotasını Trabzonspor'un geride kalan sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdi. Bordo-mavililer ile henüz biten sözleşmesini uzatmayan ve nereye gideceği merak konusu olan Nwakaeme için Beşiktaş'ın hamle yapmak için doğru anı kovaladığı iddia edildi.

Haberde, Nijeryalı yıldızın, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.

ISMAEL DE ÇOK BEĞENİYOR

Beşiktaş'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon Euro'nun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in de Türkiye'ye geldiğinden beri en beğendiği oyuncular arasında yer alan Nwakaeme ile ilgili ilerleyen zamanda, hareketli günlerin olması bekleniyor.