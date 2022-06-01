Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Anthony Nwakaeme sürprizi

Kanat mevkisine yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Süper Lig ekibi Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 22:55
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Anthony Nwakaeme sürprizi
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Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlılar, hücum hattı için rotasını Trabzonspor'un geride kalan sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdi. Bordo-mavililer ile henüz biten sözleşmesini uzatmayan ve nereye gideceği merak konusu olan Nwakaeme için Beşiktaş'ın hamle yapmak için doğru anı kovaladığı iddia edildi.

Haberde, Nijeryalı yıldızın, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.

ISMAEL DE ÇOK BEĞENİYOR

Beşiktaş'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon Euro'nun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in de Türkiye'ye geldiğinden beri en beğendiği oyuncular arasında yer alan Nwakaeme ile ilgili ilerleyen zamanda, hareketli günlerin olması bekleniyor.


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