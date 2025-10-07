Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.10.2025 15:02:00
Süper Lig ekibinde Gheorghe Hagi sesleri!

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Eyüpspor'un, teknik direktör adayları arasına Rumen hoca Gheorghe Hagi'yi eklediği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları başladı.

Ajansspor'un haberine göre, Eyüpspor'a teknik direktörlük görevi için Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi önerildi.

LİSTEYE ALINDI

İstanbul ekibinin yönetiminin, Hagi ismini değerlendirmeye alırken deneyimli teknik direktörü aday listesine eklediği kaydedildi.

Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

