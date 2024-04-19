Süper Lig ekibinde yeniden Bruno Petkovic sesleri!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, Dinamo Zagreb'in Hırvat futbolcusu Bruno Petkovic'i sezon sonunda renklerine bağlamak istediği kaydedildi.
Trabzonspor’un hücum hattı için yoğunlaştığı isim Bruno Petkovic...
SERBEST KALMA MADDESİ NEDENİYLE...
29 yaşındaki Hırvat yıldızın sezon sonu Dinamo Zagreb’ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Petkovic’in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi nedeniyle Dinamo Zagreb’le pazarlığa gerek kalmayacak olması önemli engeli kaldırıyor
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