Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig ekibinde yol ayrımı: İşte yerine gelecek isim!

Süper Lig ekibinde yol ayrımı: İşte yerine gelecek isim!

18.08.2025 19:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig ekibinde yol ayrımı: İşte yerine gelecek isim!

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk iki haftanın ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de oynadığı iki maçı puansız kapatan Gaziantep FK, İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı.

Image

YERİNE GELECEK İSİM

İsmet Taşdemir'in ardından Gaziantep FK'de Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük görevine geleceği iddia edildi.

Gaziantep FK'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

İlgili Konular: #burak yılmaz #gaziantep fk #İsmet Taşdemir

İlgili Haberler

Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı farklı geçti!
Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı farklı geçti! Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti ve yeni sezona ikide iki ile başladı.
Okan Buruk'tan Victor Osimhen ve Mauro Icardi kararı: Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!
Okan Buruk'tan Victor Osimhen ve Mauro Icardi kararı: Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu! Süper Lig'in açılış karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Gaziantep FK'de Mbakata sezonu kapattı
Gaziantep FK'de Mbakata sezonu kapattı Gaziantep FK Teknik direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray maçında sakatlanan Salem Mbakata'nın çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve sezonu kapattığını duyurdu.