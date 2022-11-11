Süper Lig ekibinden 'Hulk' hamlesi!

11 Kasım 2022 Cuma, 15:42

Yıllardır Türk kulüplerinin transfer etmek için uğraş verdiği Brezilyalı yıldız Hulk, bu sefer Adana Demirspor'un gündemine geldi.

2020-21 sezonu başında Beşiktaş , Hulk'un transferi için uğraş vermiş fakat yıldız futbolcu Brezilyalı futbolcu ülkesinin takımlarından Atletico Minerio'ya imza atmıştı.

Devre arasında dünyaca ünlü bir forvet almak isteyen Adana Demirspor'un Hulk’un peşine düştüğü ve yakın zamanda resmi teklif yapılacağı iddia edilirken Güney ekibinin başkanı Murat Sancak'tan flaş bir yanıt geldi.

Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanan Sancak, Adana Demirspor'un Hulk'u transfer edeceğine yönelik paylaşılan bir haberin altına yorum yazdı. Sancak, kendisini etiketleyerek, "Başkanım" yazan bir kullanıcıya "Rüyalarda buluşursunuz" yanıtını verdi.

BREZİLYA'DA 114 MAÇTA 65 GOL-18 ASİST

Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan Hulk, şu andaki takımı Atletico Minerio ise 114 maçta 65 gol atıp 18 asist yaptı.