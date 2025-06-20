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Süper Lig ekibinden Sebastien Haller hamlesi!

Süper Lig ekibinden Sebastien Haller hamlesi!

20.06.2025 14:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Süper Lig ekibinden Sebastien Haller hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un bonservisi Borussia Dortmund'da bulunan Sebastien Haller ile görüştüğü ve transfer şartlarını sorduğu iddia edildi.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Alman devi Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki golcü Sebastien Haller'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Akdeniz ekibi, geride bıraktığımız sezonu Utrecht'te kiralık olarak geçiren Haller'in durumunu öğrenmek amacıyla oyuncu tarafıyla resmi temasa geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor, Haller ile görüşerek transfer şartlarını sordu.

Daha önce Fildişi Sahilli forvetin Dortmund’da gelecek sezon planları arasında yer almadığı belirtilmişti. Geride bıraktığımız sezonda önce İspanya ekibi Leganes'e, ardından Utrecht'e kiralanan Haller'in sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılında Ajax'tan 31 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sebastien Haller, Borussia Dortmund formasıyla 41 maçta 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun yüksek maaşının, bu transferde en büyük engel olması bekleniyor. Haller'in 2019 yılında piyasa değeri 45 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.


İlgili Konular: #antalyaspor #sebastien haller

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