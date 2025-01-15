Süper Lig ekibinden sürpriz Cenk Tosun hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun için harekete geçtiği iddia edildi.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, transferde atağa kalktı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre; ilk olarak İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçeli Cenk Tosun transferi için görüşmelere başladı.
İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan milli golcünün transferi için oyuncu ve sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi.
TRANSFERE OLUMLU YAKLAŞTI
Teknik direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği, milli oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi.
Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 33 yaşındaki milli golcü, sarı-lacivertlilerde 10 resmi maça çıktı. Toplam 97 dakika sahada kalan Cenk, gol sevinci yaşayamadı ve bir türlü düzenli oynama şansı elde edemedi.
Spor Haberleri
- Süper Lig ekibinden sürpriz Cenk Tosun hamlesi!
- İtalya'da gündem Victor Osimhen!
- BC ONE Cypher breaking tutkunlarını buluşturuyor
- Arsenal'in konuğu Tottenham
- Beşiktaş'ta teknik direktör için sürpriz aday!
- Galatasaray'dan transfer ve rekor gelir açıklaması!
- 709. maçına çıkmıştı: Nikola Jokic NBA tarihine geçti!
- NBA'de Batı Konferansı lideri Thunder'dan yeni seri!
- TOSFED 'Velinin Karnesi Nasıl?' 30 şehre ulaşacak
- Djokovic, Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükseldi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı
- İddia: Reza Zarrab Miami'de evleniyor
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- Oğluna sahip çıktı, Özel'e hakaret etti!
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- ‘Öcalan istedi, heyete katıldı’
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Gözaltındaki Rıza Akpolat’tan mesaj var!
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Kasım Gülpınar ve Kürşad Zorlu ne yapacak?