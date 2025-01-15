Süper Lig ekibinden sürpriz Cenk Tosun hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun için harekete geçtiği iddia edildi.

Süper Lig ekibinden sürpriz Cenk Tosun hamlesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 13:30

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, transferde atağa kalktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre; ilk olarak İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçeli Cenk Tosun transferi için görüşmelere başladı.

İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan milli golcünün transferi için oyuncu ve sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi.

TRANSFERE OLUMLU YAKLAŞTI

Teknik direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği, milli oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 33 yaşındaki milli golcü, sarı-lacivertlilerde 10 resmi maça çıktı. Toplam 97 dakika sahada kalan Cenk, gol sevinci yaşayamadı ve bir türlü düzenli oynama şansı elde edemedi.


Etiketler: #cenk tosun #fenerbahçe #Bodrum FK

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