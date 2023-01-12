Süper Lig ekibinden sürpriz Sergen Yalçın hamlesi!
Spor Toto Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan ve son 13 haftada ise 1 galibiyet alan Gaziantep FK, Sergen Yalçın ile görüştü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi Cevdet Akınal yönetimi istifa etmişti. Gaziantep FK'de kısa bir süre önce önemli bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı.
Sporx'in haberine göre Gaziantep FK'nin yöneticileri, takımın istediği sonuçları alamaması nedeniyle, daha önce şehrin bir başka takımı Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile görüşme yaptı.
Erol Bulut
Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın, Erol Bulut'un görevde olması nedeniyle bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
Hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Gaziantep FK'de yeni gelecek yönetimin, Erol Bulut'un geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.
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