Süper Lig ekibinden Tayfun Korkut sürprizi!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:28

Güncelleme: 19.10.2024 - 09:28

Teknik direktörlük kariyerine 2007 yılında Real Sociedad'ın U19 takımında başlayan Tayfun Korkut, son olarak Hertha Berlin'de görev almıştı.

A Milli Futbol Takımı'nda da 1.5 yıl yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Tayfun Korkut için Süper Lig ihtimali belirdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre göre; Michael Valkanis ile vedalaşan Adana Demirspor, Tayfun Korkut ile görüşmelere başladı.

TAYFUN KORKUT'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlük kariyerine Real Sociedad'ın U19 takımında başlayan Tayfun Korkut daha sonra sırasıyla Hoffenheim U17, Stuttgart U19, Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Stuttgart ve Hertha Berlin'i çalıştırdı.