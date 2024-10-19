Süper Lig ekibinden Tayfun Korkut sürprizi!
Son olarak Hertha Berlin'i çalıştıran teknik direktör Tayfun Korkut'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibinin 50 yaşındaki Tayfun Korkut ile temasa geçtiği iddia edildi.
Teknik direktörlük kariyerine 2007 yılında Real Sociedad'ın U19 takımında başlayan Tayfun Korkut, son olarak Hertha Berlin'de görev almıştı.
A Milli Futbol Takımı'nda da 1.5 yıl yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Tayfun Korkut için Süper Lig ihtimali belirdi.
Ajansspor'da yer alan habere göre göre; Michael Valkanis ile vedalaşan Adana Demirspor, Tayfun Korkut ile görüşmelere başladı.
TAYFUN KORKUT'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Teknik direktörlük kariyerine Real Sociedad'ın U19 takımında başlayan Tayfun Korkut daha sonra sırasıyla Hoffenheim U17, Stuttgart U19, Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Stuttgart ve Hertha Berlin'i çalıştırdı.
Etiketler: #adana demirspor #Tayfun Korkut #süper lig
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan Norveçli forvete kanca!
- Serdar Dursun'dan Fenerbahçe için flaş iddia!
- Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer itirafı!
- Konyaspor maçı öncesi... Beşiktaş'ta kanat belirsizliği!
- Okan Buruk isim vererek açıkladı!
- Süper Lig ekibinden Tayfun Korkut sürprizi!
- Monaco, Virtus Bologna karşısında hata yapmadı!
- Barcelona, Kızılyıldız'ı uzatmada devirdi!
- Monaco - Lille maçından gol sesi çıkmadı!
- Nuri Şahin'in Dortmund'u, aradan 3 puanla döndü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- İşletme, iade taleplerini durdurdu
- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- Yenidoğan çetesi lideri YouTube programına bile katılmış