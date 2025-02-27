Süper Lig ekibinden tepki: 'Yabancı hakeme karşıyız'

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, yabancı hakem tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada bu karara karşı olduklarını belirtti.

Süper Lig ekibinden tepki: 'Yabancı hakeme karşıyız'
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:11

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, RGÜZEL Yapı İnşaat ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine katılan kulüp başkanı Sinan Boztepe, her maça farklı bir firma sponsorluğunda çıktıklarını söyledi.

"YABANCI HAKEME KARŞIYIZ"

Bir gazetecinin Süper Lig'de yabancı hakem tartışmalarına ilişkin sorusuna Boztepe, "VAR'da yabancı hakem isteyen başkanlardan biriydim. Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım. Yanlışmış. Süper Lig'de yabancı hakem olmaması gerekiyor. Milliyetçi ruhumuzla bakarsak, kendi hakemlerimizle güvenmezsek farklı sektörlerde de aynı şey düşünülebilir. Bunun yolunu açmış oluruz. Yabancı hakem uygulamasına karşıyız" dedi.

FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Antalyaspor, Süper Lig'de 2 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #antalyaspor #Yabancı hakem #süper lig

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