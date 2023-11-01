Süper Lig ekibinden Türkiye Kupası'na erken veda!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:48

Güncelleme: 01.11.2023 - 16:49

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kepez Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında, Süper Lig ekibi İstanbulsor ile 3'üncü Lig ekibi Kepez Belediyespor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbulspor 38'inci dakikada Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kepez Belediyespor bu gole 45+1'inci dakikada Yılmaz Basravi'nin penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarısı bu 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI

İstanbulspor'da 59'uncu dakikada Imbula penaltı atışından faydalanamazken, 83'üncü dakikada Bartu Kırtaş gördüğü kırmızı kartla oyun dışına kaldı. Mücadelenin normal süresi de 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kepez Belediyespor'da 100'üncü dakikada Ozan Can Dursun, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 116'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ozan Can Dursun skoru 3-1'e getirdi. İstanbulspor, 118'inci dakikada Mendy Mamadou'nun golüyle skoru 3-2'ye getirdi ancak bu gol Süper Lig ekibine yeterli olmadı.