Süper Lig ekiplerinden Alper Gezeravcı paylaşımı! Uzaya giden ilk Türk astronot...

Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu başladı. Süper Lig ekipleri bu tarihi ana kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:05
Süper Lig ekiplerinden Alper Gezeravcı paylaşımı! Uzaya giden ilk Türk astronot...
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde oldu.

Uzaya giden ilk Türk astronot olan Gezeravcı için Süper Lig kulüpleri de paylaşımlarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinin paylaşımları şu şekilde:


Alper Gezeravcı uzay Kennedy Uzay Merkezi uzay aracı süper lig

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