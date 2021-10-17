Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te koronavirüs vakası

17 Ekim 2021 Pazar, 13:40

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maç öncesinde yapılan Covid-19 (koronavirüs) testinde bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."