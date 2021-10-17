Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te koronavirüs vakası
Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde bir futbolcunun test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maç öncesinde yapılan Covid-19 (koronavirüs) testinde bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."
BİLGİLENDİRME | Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 17, 2021
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz. pic.twitter.com/vH2zh9pzp6
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