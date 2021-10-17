Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te koronavirüs vakası

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde bir futbolcunun test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 13:40
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te koronavirüs vakası
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maç öncesinde yapılan Covid-19 (koronavirüs) testinde bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."


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